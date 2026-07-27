У Тернополі горів заклад громадського харчування: рятувальники ліквідували чотири пожежі за добу

Минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільської області ліквідували чотири пожежі, три з яких сталися у Тернополі.

О 07:13 рятувальники ліквідували пожежу в закладі громадського харчування на вулиці Торговиця. Вогонь охопив площу близько 70 квадратних метрів.

Ще один виклик надійшов о 09:17 на вулицю Іванни Блажкевич, де в одній із квартир багатоповерхового будинку загорілися домашні речі. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати житловий будинок від поширення вогню.

Також о 01:33 рятувальники загасили займання силового кабелю на сходовій клітці багатоквартирного будинку, не допустивши поширення диму та вогню.

Ще одна пожежа сталася у селі Метенів Зборівської громади. Там загорівся моторний відсік комбайна під час роботи в полі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на сільськогосподарські посіви.

У ДСНС закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки: не залишати без нагляду увімкнені електроприлади, не перевантажувати електромережу, стежити за станом проводки, берегти дітей від джерел вогню та не палити у ліжку. У разі пожежі чи задимлення необхідно негайно телефонувати за номером 101.