10:19 | 8.08.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині зіштовхнулися вантажівка та легковий автомобіль

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

07 серпня о 17:11 на автодорозі М-09 “Тернопіль -Рава-Руська” відбулося ДТП легкового та вантажного автомобіля.
Внаслідок ДТП травмованих не було, через пошкодження паливного баку на вантажному автомобілі (ємністю 200 л) відбувся витік дизельного палива на проїжджу частину.
На місце події з метою попередження пожежі та інших надзвичайних подій залучено черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *