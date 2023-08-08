На Тернопільщині зіштовхнулися вантажівка та легковий автомобіль

07 серпня о 17:11 на автодорозі М-09 “Тернопіль -Рава-Руська” відбулося ДТП легкового та вантажного автомобіля.

Внаслідок ДТП травмованих не було, через пошкодження паливного баку на вантажному автомобілі (ємністю 200 л) відбувся витік дизельного палива на проїжджу частину.

На місце події з метою попередження пожежі та інших надзвичайних подій залучено черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

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