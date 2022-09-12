На Тернопільщині зіткнулись дві вантажівки та легковий автомобіль: двоє дорослих та двоє діточок у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 вересня на автомобільній дорозі «Тернопіль – Львів». Близько 18.00 годин поблизу с. Озерна Тернопільської області зіткнулись дві вантажівки «Scania» і «MAN» та легковий автомобіль «ВАЗ-2106».

Внаслідок ДТП травмувались четверо людей, які перебували в «шістці»: 45-річна водійка і 25-річна пасажирка з дворічним синочком та однорічною донечкою. Потерпілих, з та травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в лікарні міста.