На Тернопільщині зникла вагітна жінка

Поліцейські Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області просять допомоги у встановленні мІсця перебування Мироненко Віри Дмитрівни, яка вийшла із дому 13.09.2023 року в смт. Товсте та по даний час не повернулася!

Прикмети: ріст 165 см, худої тілобудови, коротка стрижка, русяве волосся, була одягнута у сукню коричневого кольору, коротку рожеву куртку та кремові кросівки. Перебуває на 7 місяці вагітності. Про будь-яку відому вам інформацію просимо телефонувати на лінію 102 або за тел. 0987437178.

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