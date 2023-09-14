“ЗСУ в першу чергу”: тернополяни вийшли на мітинг до міської ради

Під Тернопільською міською радою відбулася акція “ЗСУ в першу чергу”. Її організатори – ініціативна група “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”. До неї ввійшли волонтери, учасники бойових дій та рідні військовослужбовців. Голова групи – дружина військовослужбовця, який зник безвісти 9 місяців тому, Ольга Тимошенко.

Акція “ЗСУ в першу чергу”. Суспільне Тернопіль

За її словами, серед вимог учасників акції – збільшення витрат бюджету на фінансування ЗСУ до 15% та перерозподіл міських грошей з некритичних витрат на забезпечення військовослужбовців технікою.

“Розпочинаємо нашу акцію з проханням-вимогою переформатувати бюджет міста для того, щоб не витрачати гроші на некритичні потреби. Оскільки мер – представник нашого міста, в нього також на першому місці мають бути наші захисники”.

Ольга Тимошенко, голова ініціативної групи “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”. Суспільне Тернопіль

“Військові та їхні дружини знають, чого на фронті не вистачає. Вони максимально стараються закривати ті потреби, але за півтора року суспільство настільки виснажилось, що зібрати гроші рідним на авто, дрон чи телевізор дуже важко. Торік з 24 лютого по вересень ми три рази з нуля збирали мого чоловіка. І це не просто термобілизна, взуття, це – засоби для інтернету, телефони, спальники. ЗСУ спальник видає, але тільки один раз, і ти вже за нього матеріально відповідальний. Нікого не цікавить, що щось згоріло чи пропалилося фосфором. До мого чоловіка керівництво гарно ставилося за його заслуги, то речова служба видала йому спальник, але з умовою, що мав здати волонтерський”, – сказала Тимошенко.

Акція під Тернопільською міськрадою. Суспільне Тернопіль

Про те, що акція відбудеться, міського голову Тернополя Сергія Надала та депутатів повідомляли, каже Ольга Тимошенко. Попередньо у міську раду тернополяни надсилали листи-запрошення на акцію.

Учасники акції “ЗСУ в першу чергу”. Суспільне Тернопіль

Ця подія була запланована на 17:30. До учасників звернулася речниця міськради Мар’яна Зварич. Вона розповіла, як і за якими програмами допомагали ЗСУ. Речниця повідомила також, що Сергій Надал не вийде, оскільки щочетверга о цій порі проводить зустрічі з дружинами військових.

“Взагалі профінансовано з початку війни наших захисників, у тому числі й за програмою обороноздатності, я вам скажу загальну суму, на 117 мільйонів гривень. Це за станом на 1 вересня”.

Під час акції. Суспільне Тернопіль

До учасників акції вийшли також начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Соколовський та начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик.

Мар’яна Зварич, речниця Тернопільської міськради. Суспільне Тернопіль

Мати загиблого військовослужбовця Софія Курик розповіла, чому долучилася до акції.

Софія Курик, учасниця акції. Суспільне Тернопіль

“Для чого нам ті гроші, якщо завтра ми можемо не мати нашого міста, коли прийдуть варвари, які 300 років нас мордують? Або ми маємо якісь ідеали, якісь ідеї, або ми, як ті самі москалі, які над нами знущаються. Ми не будемо кращі за них. І сидіти сьогодні вдома я просто не могла”.

Тернополянин, учасник пікету Володимир говорить, що зараз всі кошти потрібно зосередити для перемоги.

Володимир, учасник акції, з дочкою. Суспільне Тернопіль

“Здається, не всі ресурси, які б могли використати на користь армії чи Збройних сил України, використовують. Вони ідуть на дороги нові, хоч зараз недоречно, ті самі клумби, бруківки. Будь-що витрачається, але явно не на потреби армії. Якщо подумати, може бути і такий час, що нам не треба буде тих доріг. Зараз потрібно зосередитись на чомусь одному. Якщо ми знаємо, що у нас на сході є ворог, нам потрібно всі сили рухати туди”.

За правопорядком під час акції стежила поліція діалогу. Порушень під час заходу не було, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.

Один з плакатів учасників акції “ЗСУ в першу чергу”. Суспільне Тернопіль

Такі ж акції на підтримку ЗСУ відбулися у Львові, Одесі та Києві, повідомила Ольга Тимошенко.

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