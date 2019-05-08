На Тернопільській дорозі не розминулись «француз» та «запорожець»

Ввечері 7 травня поблизу с. Чистилів Тернопільського району на автодорозі Тернопіль – Броди відбулось зіткнення автомобілів «Citroen Berlingo» та «ZAZ Vida».

Удар був такої сили, що в Тернопільській обласній комунальній лікарні опинились обоє водіїв, а одного з них навіть допомогли витягнути з пошкодженої машини власники інших автомобілів, які проїжджали на той час та стали свідками події.

Водію автомобіля «ZAZ Vida» 61-річному жителю с. Біла медики встановили діагноз «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, закритий перелом лівого плечового суглобу». Натомість 62-річний житель с. Долішній Івачів, водій «Citroen Berlingo», отримав більш серйозніші травми: «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, пошкодження шийного відділу хребта та грудної клітки, закритий перелом лівої стегнової кістки, перелом кісток лівого зап’ястя».

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