На Збаражчині запустили веломаршрут «Старим кордоном»: для туристів придбали 10 велосипедів

На Збаражчині протестували новий веломаршрут «Старим кордоном». У тестовому заїзді взяли участь команда проєкту, Збаразький міський голова Роман Полікровський та всі охочі. Для туристів, які не мають власного велосипеда, у межах проєкту придбали 10 велосипедів.

Про це повідомила громадська організація «Дієвці культури Збаражчини».

Під час тестового велопробігу учасники проїхали маршрутом, щоб перевірити його на практиці. Організатори зазначають, що він уже готовий приймати мандрівників.

Скористатися велосипедом для подорожі зможуть і ті, хто не має власного двоколісного транспорту. У межах проєкту придбали 10 велосипедів, якими зможуть користуватися охочі.

Організатори запрошують жителів і гостей краю вирушити маршрутом «Старим кордоном», щоб познайомитися з природою, історією та краєвидами Збаражчини.

Проєкт реалізують громадська організація «Дієвці культури Збаражчини» спільно зі Збаразькою міською радою та партнерами.