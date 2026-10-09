У Тернополі школярі зустрілися з ветеранами та переглянули фільм про 12-річну зв’язкову УПА

У Тернополі учні двох навчальних закладів поспілкувалися з ветеранами російсько-української війни та переглянули документальний фільм про Галину Кравчук на псевдо «Галинка» — зв’язкову Української повстанської армії, яка долучилася до боротьби у 12 років.

Зустріч відбулася 7 жовтня в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. У ній взяли участь учні 7-го та 9-го класів Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка та Тернопільської загальноосвітньої школи № 24.

Ветерани російсько-української війни Ігор Войцехівський та Уляна Чепіль розповіли школярам про військову службу, досвід перебування на війні та відповідальність за свободу. Також вони відповіли на запитання учнів.

Після розмови школярі переглянули документальний фільм «Жива УПА. Серія 1: Галина Кравчук (псевдо «Галинка»)» у межах кіномарафону «Синьожовта стрічка».

Галина Кравчук стала зв’язковою УПА у 12 років. Її історія дала учням змогу замислитися над тим, як війна змінює дитинство, а рішення, ухвалені в юному віці, можуть визначати подальше життя.

Про зустріч повідомила ГО «Тернопільська кінокомісія».