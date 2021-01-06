10:30 | 6.01.2021
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Не стало лікаря-лаборанта Бережанської центральної лікарні Людмили Боярчук

Irena 0 Views Прокоментуй!

2 січня 2021 року передчасно пішла із життя, лікар-бактеріолог лаборант КНП «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради (до 1 січня цьогоріч –

Бережанська центральна районна комунальна лікарня)
БОЯРЧУК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Їй було 68 років.
25 січня їй би виповнилось 69.
Це вже тринадцята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.

У КНП «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради працювала лікарем-бактеріологом лаборантом з 1986 року.

За повідомленням Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації

 

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