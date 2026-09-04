Незаконна порубка 64 дерев: на Тернопільщині чоловік має відшкодувати збитки лісу

На Тернопільщині чоловіка зобов’язали відшкодувати понад 651 тисячу гривень шкоди, завданої незаконною вирубкою лісу. У Шумській громаді він без відповідного дозволу зрізав 64 дерева, а деревину перевозив до місця проживання.

Йдеться про незаконну порубку, яку чоловік, за даними Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, здійснював у період із квітня 2022 року до травня 2023 року в лісовому масиві поблизу села Переморівка.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області звернулася до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої довкіллю внаслідок незаконної порубки дерев.

Як встановили під час розслідування, чоловік без відповідного дозвільного документа неодноразово зрізав дерева у лісовому масиві поблизу села Переморівка Шумської громади.

Загалом він незаконно зрізав 64 дерева: 51 березу, 10 грабів, один клен та дві осики. Зрубану деревину чоловік перевозив до місця проживання та зберігав для подальшого використання.

Розмір завданої лісу шкоди, визначений відповідно до законодавства, становив 651 020,59 гривні.

У межах кримінального провадження Державна екологічна інспекція пред’явила цивільний позов про відшкодування завданої довкіллю шкоди. Обвинувачений позов визнав.

Шумський районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України, та задовольнив цивільний позов Інспекції у повному обсязі.

Відтак порушник має відшкодувати 651 020,59 гривні шкоди, завданої лісу.

Відповідно до статті 105 Лісового кодексу України незаконне вирубування та пошкодження дерев є порушенням лісового законодавства. Стаття 107 цього Кодексу передбачає обов’язок громадян та інших осіб відшкодовувати шкоду, заподіяну лісу внаслідок порушення вимог законодавства.