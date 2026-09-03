У жителя Теребовлянщини працівники поліції вилучили заборонену речовину

Підозріла поведінка чоловіка привернула увагу працівників поліції, які патрулювали територію в селі Плебанівка Тернопільського району.



Подія трапилася 2 вересня близько 20:00. Поліцейські помітили чоловіка, який поводився підозріло, а, побачивши правоохоронців, намагався уникнути зустрічі та втекти. Під час спілкування з поліцейськими 45-річний житель селища Дружба зізнався, що має при собі заборонену речовину. Правоохоронці виявили у нього поліетиленовий zip-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на PVP.



Виявлену речовину поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження для встановлення її походження та складу.



За даним фактом слідчі відділення поліції №3 (м. Теребовля) внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Раніше чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався. Триває досудове розслідування.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/u-zhytelia-terebovlianshchyny-pratsivnyky-politsii-vyluchyly-zaboronenu-rechovynu?v=6a992c1104cca

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