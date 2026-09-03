51 тисяча гривень за чужу відповідальність? Суд на Тернопільщині скасував штраф Укртрансбезпеки

Зборівський районний суд скасував постанову Укртрансбезпеки про накладення штрафу у розмірі 51 тисячі гривень на працівника лісового господарства. Чоловік оскаржував постанову за допомогою адвоката Віталія Сідорова.

Про це адвокат повідомив у своєму дописі.

За його словами, під час перевірки в Івано-Франківській області Укртрансбезпека зафіксувала перевищення вагових параметрів транспортного засобу. Водночас відповідальність поклали не на водія чи перевізника, а на майстра, який оформляв відпуск вантажу.

У товарно-транспортній накладній були зазначені фактичні показники: автомобіль важив 15 тонн, причіп — 22 тонни, загальна маса становила 37 тонн. Водій отримав документ, ознайомився з даними та підтвердив це своїм підписом.

Адвокат у суді наголошував, що його клієнт не мав повноважень визначати маршрут руху транспортного засобу.

«Посадова інструкція не зобов’язувала його ні обирати шлях, ні погоджувати маршрут, ні давати водію вказівки, ні забезпечувати дозвіл на рух великовагового транспорту», — зазначив Віталій Сідоров.

За його словами, саме перевізник відповідає за визначення маршруту та організацію руху транспортного засобу, якщо його вагові або габаритні параметри виходять за встановлені норми.

У справі також виникла суперечність щодо розміру перевищення. Спочатку його визначили як 27,43%, а згодом назвали це «технічною опискою» та змінили підхід до розрахунку. Відсоток перевищення, як зазначає адвокат, впливає на кваліфікацію порушення та розмір штрафу.

Суд дійшов висновку, що орган контролю мав довести, що саме ця особа вчинила правопорушення, що відповідні дії входили до її повноважень і що її вина підтверджується доказами.

У результаті постанову Укртрансбезпеки про штраф у 51 тисячу гривень скасували.

Віталій Сідоров наголошує, що контроль за дотриманням вагових норм на дорогах є необхідним, однак відповідальність має покладатися саме на того суб’єкта, який за законом відповідає за відповідне порушення.

Рішення Зборівського районного суду від 24 серпня 2026 року ще не набрало законної сили.

Справі присвоєно № 599/1022/26.