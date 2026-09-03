У Тернополі 86-річна жінка травмувалася, виходячи з маршрутки

У Тернополі 86-річна жінка травмувалася під час виходу з маршрутного автобуса. Потерпілу бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні.

Про випадок на спецлінію поліції повідомив медик.

Як встановили правоохоронці, подія сталася 2 вересня близько 16:45 на вулиці Мазепи. Пенсіонерка їхала автобусом «Богдан» сполученням ТОК «Збруч» — дачі «Ветеран». Під час зупинки жінка виходила з автобуса, впала та отримала тілесні ушкодження.

Медикам потерпіла розповіла, що автобус начебто почав рух, коли вона виходила, через що не втрималася.

Однак ця версія не підтвердилася під час перевірки. Слідчі Тернопільського районного управління поліції переглянули записи з камер відеоспостереження і встановили, що в момент, коли жінка виходила з автобуса, транспортний засіб не рухався.

Наразі правоохоронці встановлюють причину падіння пенсіонерки.