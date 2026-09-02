Хімічна небезпека у Тернополі: рятувальники ліквідували розлив кислоти

У Тернополі в одному з гаражних кооперативів стався розлив близько двох літрів соляної кислоти. Рятувальники оперативно визначили небезпечну речовину та нейтралізували її.

2 вересня о 13:37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про розлив близько двох літрів невідомої речовини на території одного з гаражних кооперативів міста.

На місце прибули фахівці хімічної розвідки ДСНС. Вони перевірили повітря та за допомогою спектрометра встановили, що розлита речовина — соляна кислота.

Небезпечну речовину нейтралізували за допомогою соди, після чого провели дегазацію приміщення.

О 15:00 рятувальники завершили роботи та ліквідували небезпеку.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.