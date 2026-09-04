Лебіга заробляє на Twitch більше за директора банку? Рахуємо доходи стрімера №1 України за офіційною статистикою

За останні 30 днів Михайло Лебіга провів у прямому ефірі 34.6 години. Це 5 стрімів за місяць. Орієнтовний дохід каналу за цей самий місяць — близько $16 912, тобто приблизно 754 000 грн за курсом на день публікації.

Керівник відділення банку в Києві чи Одесі отримує 65 000 – 70 000 грн на місяць разом із бонусами. Різниця — майже в 11 разів. І це ще скромний сценарій, без рекламних інтеграцій.

Або ось так, щоб зовсім боляче: 1 година ефіру Лебіги коштує орієнтовно $483, це близько 21 500 грн. Свою місячну зарплату директор банківського відділення відпрацьовує приблизно за той час, який стрімер проводить в ефірі за 3 години.

Орієнтовний дохід 4 українських каналів за місяць. Оцінка калькулятора Gdetraffic, дані TwitchTracker за 30 днів станом на 3 вересня 2026 року.

Як ми рахували: калькулятор доходу Twitch плюс офіційна статистика

Ми протестували безкоштовний калькулятор доходу Twitch від Gdetraffic, медіа про партнерський маркетинг і арбітраж трафіку. Працює він просто і чесно: ви вставляєте посилання на канал, інструмент сам підтягує через офіційний API Twitch кількість фоловерів і години ефіру, а далі рахує гроші.

У формули закладені реальні правила платформи: спліт 50% за підписки на базовому рівні, 55% чистого доходу з реклами, $0.01 за 1 бітс.

Цифри про середній онлайн, години стріму і платні підписки ми перевіряли вручну на TwitchTracker 3 вересня 2026 року. У калькуляторі ставили однакові налаштування для всіх: аудиторія — українська / міжнародна, рівень партнерки — Partner з базовим сплітом 50%, реклама — 3 хвилини на годину, бітси й донати враховуємо.

Одразу чесне застереження, і воно важливе. Це оцінка за ринковими бенчмарками, а не виписка з дашборду Twitch. Саме тому калькулятор показує не одну цифру, а вилку: два канали з однаковим онлайном можуть відрізнятися за доходом у рази. Усі суми — до податків.

Лебіга: 17 495 глядачів онлайну і 5 ефірів на місяць

Канал leb1ga — це 138 місце в глобальному рейтингу TwitchTracker і перший рядок серед україномовних каналів. 700 889 фоловерів, статус Partner.

Статистика за 30 днів: 34.6 години ефіру, 17 495 глядачів середнього онлайну, пік 36 536, 605 051 година перегляду, 5 970 нових фоловерів. Активних днів — 5 із 30. Особистий рекорд каналу — 76 424 одночасні глядачі 15 березня 2026 року.

Платних підписок — 856. Усього активних 941, з них 447 подарованих.

Сторінка каналу leb1ga на TwitchTracker, 3 вересня 2026 року. Саме ці цифри ми підставляли в калькулятор.

Що видає калькулятор Gdetraffic на цих даних: орієнтовно $16 912 на місяць, чесна вилка $10 255 – $27 891. За рік у тому самому темпі — близько $202 946, тобто приблизно 9 млн грн.

Найцікавіше — розбивка. Підписки дають лише $2 111 (12.5%), реклама — $1 523 (9%), а 78.5% суми, тобто $13 278, приносять бітси й донати. Гроші стрімеру №1 України платить не Twitch. Їх платить аудиторія напряму.

А якщо увімкнути в калькуляторі рядок спонсорських інтеграцій — а на такому охопленні бренди стоять у черзі — оцінка стрибає до $29 291 на місяць. Це вже понад 1.3 млн грн. Ми виносимо спонсорство окремо, бо це єдиний рядок, який не рахується з відкритої статистики: реальні суми контрактів ніхто не публікує.

Ghostik, ceh9, usachman: скільки заробляють стрімери поверхом нижче

Ghostik (Андрій Кадик, колишній професійний гравець у Dota 2) працює зовсім інакше, ніж Лебіга. Не 5 ефірів на місяць, а 23 з 30. За 30 днів — 172 години ефіру, 2 145 середнього онлайну, пік 5 931, 369 937 годин перегляду. Фоловерів 133 314, платних підписок 1 646 — удвічі більше, ніж у Лебіги, при онлайні у 8 разів меншому.

Канал ghostik: менший онлайн, але вдвічі більше платних підписок і 23 ефіри за місяць.

Оцінка калькулятора: $13 162 на місяць, вилка $8 804 – $19 675. Це близько 587 000 грн. За рік — $157 938. Зі спонсорськими інтеграціями — $20 741 на місяць. Година ефіру коштує $76.5, у 6 разів менше, ніж у Лебіги, зате годин цих у 5 разів більше.

ceh9 (Арсеній Триноженко) — 121 година ефіру за місяць, 543 середнього онлайну, пік 1 187, 633 348 фоловерів, 214 платних підписок. Рейтинг каналу — 3 509 місце, і за останні 30 днів канал втратив 536 фоловерів. Оцінка доходу — $2 138 на місяць, вилка $1 384 – $3 303, приблизно 95 000 грн. За годину ефіру — $17.7.

usachman — 15 рядок серед україномовних каналів і найпрацьовитіший у нашій вибірці: 30 ефірів із 30 днів, 171 година, 343 середнього онлайну, 24 481 фоловер. Оцінка — $2 673 на місяць, вилка $1 928 – $3 705, близько 119 000 грн. Це вже приблизно рівень фінансового директора компанії, тільки без офісу й краватки.

usachman стрімив усі 30 днів із 30. TwitchTracker показує 863 активні підписки, з них 489 подарованих.

Тут одна методологічна чесність. Для usachman TwitchTracker не розкриває кількість платних підписок — видно лише 863 активні та 489 подарованих. Ми підставили в калькулятор консервативні 489. Реальна цифра, найімовірніше, вища, а отже і дохід теж.

Звідки на Twitch беруться гроші: підписки, реклама, донати, спонсори

Розберемо на пальцях, бо міф про мільйони з самих лише підписок дуже живучий.

Підписки. Скільки платить Twitch за підписку? Не ту суму, яку бачить глядач. Із чистих грошей після платіжних комісій каналу дістається 50%, і в перерахунку це приблизно $2.43 з однієї підписки першого тіру. Хочете 60% або 70% — треба набирати Plus Points і виходити на вищі рівні партнерської програми. У ceh9, наприклад, до наступного рівня не вистачає 86 підписок.

Реклама. Найслабший рядок. Реальний CPM коливається в межах $1.5 – 4, а з урахуванням блокувальників реклами й географії аудиторії виходить ще менше. У Лебіги реклама — це 9% доходу, у usachman узагалі 5.6%.

Бітси й донати. Головне джерело. Бітс коштує рівно $0.01, а прямі донати через сторонні сервіси Twitch не бачить і нічого з них не бере. Саме донати роблять 78.5% оцінки доходу Лебіги.

Спонсорство. Прямі інтеграції реалістичні приблизно від 500 середнього онлайну. Нижче цієї позначки розмова з брендом зазвичай закінчується бартером або промокодом. Тому цей рядок ми в основних цифрах вимикали й показували окремо.

Донати на ЗСУ — це не дохід стрімера. Кажемо прямо

Дуже важливий момент, який калькулятор технічно врахувати не може. У Лебіги й Ghostik величезна частина донатів — це не гроші на кишенькові витрати, а благодійні збори.

У липні 2023 року Лебіга за одну трансляцію зібрав 8.3 млн грн на безпілотники для ГУР. Ghostik за роки повномасштабної війни зібрав на потреби війська понад 20 млн грн, а у 2025 році сам пішов служити і працює з дронами.

Ці гроші проходять через ті самі донат-сервіси, які бачить статистика, але йдуть вони на фонди і закупівлі, а не в дохід стрімера. Тому будь-яка автоматична оцінка для таких каналів завищена — і чим більше в людини благодійних зборів, тим сильніше. Ставитися до цього треба з повагою, а не з калькулятором.

Не лякайтеся термінів: перевірити канал можна за 30 секунд

CPM, спліт, Plus Points, бітси — звучить так, ніби потрібна вища освіта. Насправді ні. Достатньо вставити посилання на канал, і калькулятор Gdetraffic сам підтягне фоловерів і години через офіційний API. Усе інше вже підставлене за замовчуванням, і на першу цифру можна дивитися одразу.

Хочете точніше — покрутіть 3 повзунки: середній онлайн, години стріму на місяць і кількість платних підписників. Онлайн і години видно на будь-якому публічному трекері за 10 секунд. Далі калькулятор покаже дохід у місяць з вилкою, за годину ефіру, за рік і розбивку по джерелах — скільки з підписок, скільки з реклами, скільки з донатів.

Ніякої реєстрації, ніяких грошей. І так, він однаково працює і для мільйонника, і для каналу на 20 глядачів.

Перевірте свого улюбленого стрімера або власний канал у калькуляторі доходу Twitch від Gdetraffic — це безкоштовно і без реєстрації. Заодно дізнаєтеся, скільки коштує ваша година в ефірі.