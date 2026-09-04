У річці Збруч на Тернопільщині зафіксували загибель риби: людей закликають не купатися та не вживати її в їжу

У річці Збруч поблизу села Бережанка Скала-Подільської громади зафіксували загибель водних біоресурсів. Причину наразі встановлюють.

У Скала-Подільській селищній раді відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Участь у ньому взяли представники Держпродспоживслужби та ветеринарної медицини. Засідання провів селищний голова Ігор Лобода.

Напередодні спеціальна комісія селищної ради обстежила русло Збруча вздовж течії до старого млина. Під час огляду на окремих ділянках річки виявили загиблу рибу.

Комісія ТЕБ та НС вирішила організувати збирання та безпечну утилізацію загиблої риби відповідно до ветеринарно-санітарних вимог.

Водночас до отримання результатів лабораторних досліджень мешканців громади закликають дотримуватися запобіжних заходів.

Зокрема, жителям Бережанки, Іванкова, Гуштинки та Трійці рекомендують:

не ловити та не вживати в їжу рибу із Збруча;

тимчасово не купатися та не відпочивати на воді у зазначеній акваторії;

не використовувати воду з річки для напування сільськогосподарських тварин та господарських потреб.

Причини загибелі риби наразі не встановлені. Ситуація перебуває на контролі Скала-Подільської селищної ради та профільних служб.

Про результати лабораторних досліджень та подальші рішення обіцяють повідомити додатково.