Фотографії, які допоможуть захисникам: сьогодні у Чорткові проведуть благодійний аукціон робіт Ігоря Сіренка
Фотографії можуть не лише зберігати миті, а й допомагати тим, хто сьогодні захищає Україну. У Чорткові під час VIII благодійного аукціону продаватимуть 12 авторських робіт відомого фотохудожника Ігоря Сіренка. Виручені кошти спрямують на підтримку українських захисників на фронті.
Про проведення аукціону повідомили в громадській організації «Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений Світ».
Ігор Сіренко — ексголова Національного екологічного центру України, а також володар почесного титулу сеньйора Міжнародної асоціації фотохудожників (International Association of Art Photographers).
У липні–серпні в «Бібліотеці на Зеленій» у Чорткові тривала фотовиставка «Озираючись». На ній представили 30 авторських робіт фотографа.
Тепер 12 із них виставлять на благодійний аукціон. Придбавши світлину, учасники зможуть не лише отримати авторську роботу, а й долучитися до допомоги українським військовим.
Аукціон відбудеться з нагоди Дня міста Чорткова.
Початок — о 16:00 на Співочому полі в міському парку.
Організатори запрошують чортків’ян та гостей міста долучитися до події та підтримати захисників.