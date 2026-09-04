«Поки я на фронті, чиновники в тилу влаштували «освітній геноцид» моїй дитині»: військовий із Тернопільщини хоче бути спокійним за безпеку своєї дитини

Військовослужбовець ЗСУ Сергій Чиж, який перебуває в районі виконання бойових завдань, звернувся до керівництва Тернопільської ОВА та правоохоронних органів через ситуацію з підвезенням дітей до школи у Мельнице-Подільській громаді.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами військового, після закриття школи у селі Дністрове 17 дітей зарахували до Мельнице-Подільської школи. Однак, стверджує Сергій Чиж, організованого підвезення для них немає.

«Поки я на фронті захищаю державу в районі виконання бойових завдань, чиновники в тилу влаштували “освітній геноцид” моїй дитині», — написав військовослужбовець.

Він стверджує, що батькам нібито пропонували переписати заяви та відмовитися від претензій щодо підвезення дітей. Також, за його словами, на початку навчального року дітям із закритої школи не вистачало парт, стільців та підручників.

Окремо Сергій Чиж звернув увагу на позицію голови Мельнице-Подільської громади Володимира Боднарчука щодо підвезення дітей саме до Мельниці-Подільської. Як раніше пояснював голова громади, автобус можуть спрямувати до найближчого закладу освіти — у село Дзвинячка. За його словами, батьки частини дітей обрали для навчання Мельнице-Подільську школу, однак громада не може без відповідних підстав використовувати автобус і списувати пальне на такий маршрут, оскільки це може мати наслідки під час аудиту.

Раніше «Погляд» уже повідомляв, що 17 школярів із Дністрового не змогли дістатися до навчального закладу через відсутність шкільного автобуса. 2 вересня діти чекали на транспорт, але він не приїхав.

Сергій Чиж повідомив, що батьки дітей із Дністрового вже подали колективне звернення. Також, за його словами, вони звернулися на урядову гарячу лінію 1545, до Державної служби якості освіти, освітнього омбудсмена та Тернопільської ОВА.

Військовослужбовець також заявив, що очікує приїзду до громади спеціальної комісії Департаменту освіти 7–8 вересня.

«Я хочу бути спокійним за безпеку своєї дитини тут, в окопі», — написав Сергій Чиж.

Він закликав керівництво області та правоохоронні органи звернути увагу на ситуацію та заявив, що разом із батьками вимагатиме вирішення питання з підвезенням дітей.

Водночас наведені у дописі Сергія Чижа твердження щодо дій посадовців, тиску на батьків та порушень прав дітей потребують окремої перевірки. «Погляд» готовий оприлюднити позицію Мельнице-Подільської селищної ради та інших сторін конфлікту.