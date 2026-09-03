У Збаражі 4 вересня частково вимкнуть електроенергію: перелік вулиць

У Збаражі 4 вересня тимчасово припинять електропостачання на низці вулиць. Причина — планові ремонтні роботи на лінії.

Як повідомили у Збаразькій міській раді з посиланням на диспетчера Збаразького РЕМ, електроенергії не буде з 09:00 до 13:00.

Світло планують вимкнути за такими адресами:

вул. Максима Рильського;

вул. Молодіжна;

вул. Григорія Сковороди;

вул. Куліша;

вул. 780-річчя Збаража;

вул. Генерала Павленка;

вул. Міцкевича;

вул. Острозького;

вул. Івана Піддубного;

вул. Степана Бандери;

вул. Гоголя;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Володимира Івасюка, бічна;

вул. Михайла Коцюбинського;

вул. Михайла Грушевського — частково, район АТП;

вул. Гайдамацька;

вул. Горбачевського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Технічна;

вул. Малюти;

вул. Степана Руданського;

вул. Майбороди;

вул. Василя Стуса;

вул. Юрія Басюка;

вул. Полуботка;

вул. Залізнична.

Мешканцям цих вулиць радять врахувати тимчасове відключення електроенергії та заздалегідь підготуватися до нього.