У Збаражі 4 вересня частково вимкнуть електроенергію: перелік вулиць
У Збаражі 4 вересня тимчасово припинять електропостачання на низці вулиць. Причина — планові ремонтні роботи на лінії.
Як повідомили у Збаразькій міській раді з посиланням на диспетчера Збаразького РЕМ, електроенергії не буде з 09:00 до 13:00.
Світло планують вимкнути за такими адресами:
- вул. Максима Рильського;
- вул. Молодіжна;
- вул. Григорія Сковороди;
- вул. Куліша;
- вул. 780-річчя Збаража;
- вул. Генерала Павленка;
- вул. Міцкевича;
- вул. Острозького;
- вул. Івана Піддубного;
- вул. Степана Бандери;
- вул. Гоголя;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Володимира Івасюка, бічна;
- вул. Михайла Коцюбинського;
- вул. Михайла Грушевського — частково, район АТП;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Горбачевського;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Технічна;
- вул. Малюти;
- вул. Степана Руданського;
- вул. Майбороди;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Юрія Басюка;
- вул. Полуботка;
- вул. Залізнична.
Мешканцям цих вулиць радять врахувати тимчасове відключення електроенергії та заздалегідь підготуватися до нього.