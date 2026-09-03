17:34 | 3.09.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Збаражі 4 вересня частково вимкнуть електроенергію: перелік вулиць

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Збаражі 4 вересня тимчасово припинять електропостачання на низці вулиць. Причина — планові ремонтні роботи на лінії.

Як повідомили у Збаразькій міській раді з посиланням на диспетчера Збаразького РЕМ, електроенергії не буде з 09:00 до 13:00.

Світло планують вимкнути за такими адресами:

  • вул. Максима Рильського;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Григорія Сковороди;
  • вул. Куліша;
  • вул. 780-річчя Збаража;
  • вул. Генерала Павленка;
  • вул. Міцкевича;
  • вул. Острозького;
  • вул. Івана Піддубного;
  • вул. Степана Бандери;
  • вул. Гоголя;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Володимира Івасюка, бічна;
  • вул. Михайла Коцюбинського;
  • вул. Михайла Грушевського — частково, район АТП;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Горбачевського;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Технічна;
  • вул. Малюти;
  • вул. Степана Руданського;
  • вул. Майбороди;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Юрія Басюка;
  • вул. Полуботка;
  • вул. Залізнична.

Мешканцям цих вулиць радять врахувати тимчасове відключення електроенергії та заздалегідь підготуватися до нього.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *