Хотів купити дрова, а втратив 9100 гривень: на Тернопільщині чоловік став жертвою шахрая

62-річний житель Тернопільського району натрапив у соцмережі на оголошення про продаж дров, домовився з продавцем та перерахував йому гроші наперед. Товару чоловік так і не отримав, а продавець перестав виходити на зв’язок.

Про випадок повідомили у поліції Тернопільщини.

Чоловік знайшов у соціальній мережі оголошення про продаж дров. Зв’язався з автором публікації та домовився про купівлю.

За умовами угоди покупець мав здійснити передоплату. Довірившись незнайомцю, він через термінал самообслуговування перерахував на вказаний банківський рахунок 9100 гривень.

Після отримання коштів продавець своїх зобов’язань не виконав. Дров чоловік не отримав, а гроші йому не повернули.

Потерпілий звернувся до Тернопільського районного управління поліції. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до шахрайства.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними під час покупок через соціальні мережі та онлайн-майданчики.

Перед тим як переказувати гроші незнайомому продавцеві, варто перевірити його сторінку, відгуки інших покупців та дату створення профілю. За можливості правоохоронці радять користуватися післяплатою, а не перераховувати всю суму наперед.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, необхідно якнайшвидше звернутися до поліції за номером 102 та повідомити банк про підозрілу операцію.