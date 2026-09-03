У Тернополі мешканці скаржаться на запах води: що кажуть у «Тернопільводоканалі»

КП «Тернопільводоканал» посилило лабораторний контроль якості водопровідної води у Тернополі. Причиною стали повідомлення в інтернеті та звернення окремих споживачів щодо погіршення її якості, зокрема появи незвичного запаху.

На підприємстві повідомили, що збільшили частоту лабораторних досліджень та кількість точок, де відбирають проби води з розподільчої мережі міста.

За результатами проведених аналізів, відхилень від показників, визначених ДСанПІН 2.2.4-171-10, фахівці не виявили, зазначають у «Тернопільводоканалі».

Водночас підприємство продовжує отримувати окремі звернення мешканців щодо органолептичних властивостей води — передусім її запаху. Фахівці лабораторії опрацьовують такі повідомлення та виїжджають для відбору проб безпосередньо у будинках за вказаними адресами.

У «Тернопільводоканалі» зазначають, що більшість таких випадків пов’язані з проблемами локальних мереж або особливостями сприйняття споживачами смаку та запаху води.

Також на підприємстві пояснюють, що зміна органолептичних властивостей води може періодично спостерігатися залежно від пори року, зокрема після тривалого спекотного чи посушливого періоду.

У «Тернопільводоканалі» запевняють, що продовжать щоденний моніторинг якості води, яка подається до централізованої мережі Тернополя.