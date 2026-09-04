Небесне військо поповнив захисник Андрій Николин з Тернопільщини

І знову біль та сльози…Небесне військо поповнив солдат НИКОЛИН Андрій Ігорович (20.02.1996-02.09.2026) стрілець 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А 1302, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 02 жовтня 2026 року поблизу н.п. Миколайпілля, Краматорського району, Донецької області. Повідомляє Пʼятий відділ Чортківського РТЦк та СП.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’ятю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Андрій поповнив ряди Небесного воїнства, щоб вічно стояти на сторожі миру, добра та справедливості. Щирі співчуття рідним та друзям солдата.

Назавжди 30! Вічна та світла пам’ять Герою України.