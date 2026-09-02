ДТП на Тернопільщині: двоє пенсіонерів постраждали, їхню автівку фактично знищено — родина просить знайти свідків

У селі Манево на Тернопільщині 1 вересня близько 19:00 сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждало подружжя пенсіонерів. Про допомогу у пошуку свідків аварії просить їхня донька Юлія Кас у соцмережах.

За словами жінки, її батьки перебували в автомобілі, у який на великій швидкості врізався інший транспортний засіб.

Унаслідок зіткнення мама Юлії наразі перебуває в лікарні. Її батько отримав травми ніг і перебуває в гіпсі. Обоє потерпілих, за словами доньки, перебувають під наглядом медиків.

Родина також повідомляє, що автомобіль пенсіонерів унаслідок аварії зазнав значних пошкоджень і фактично знищений.

Окремо авторка допису стверджує, що водій іншого автомобіля міг перебувати у стані сильного алкогольного сп’яніння. За її інформацією, ймовірний показник становив близько 3,2–3,4 проміле.

Родина постраждалих наголошує, що хоче об’єктивного розслідування обставин ДТП та притягнення винної особи до відповідальності відповідно до закону.

Наразі близькі потерпілих шукають очевидців аварії.

«Якщо хтось був свідком цієї ДТП, проїжджав поруч, має відео з відеореєстратора або записи з камер спостереження — будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення», — закликає Юлія Кас.

Родина також просить журналістів та місцеві інформаційні ресурси поширити інформацію, аби встановити можливих свідків аварії та записи, які могли зафіксувати момент ДТП.