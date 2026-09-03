Сотні доларів за парканом, обшуки та суперечка про ЄРДР: у ВАКС завершили дослідження доказів у справі Марченко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила дослідження доказів у справі народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці Анастасії Колеснік. Під час засідання 31 серпня сторони зосередилися, зокрема, на законності проведення обшуків, початку кримінального провадження та моменті, коли слідство отримало інформацію про можливу причетність Марченко.

Наступний етап розгляду — судові дебати. Їх призначили на 20 жовтня 2026 року. Засідання триватиме з 11:00 до 17:00, а резервним визначили 21 жовтня з 09:00 до 11:00.

Нагадаємо, 19 березня 2026 року ВАКС визнав Людмилу Марченко та Анастасію Колеснік винними у зловживанні впливом. Обом призначили по два роки позбавлення волі, а також заборонили протягом трьох років обіймати визначені посади. Захист оскаржує вирок, а прокурор наполягає на суворішому покаранні.

Захист: слідство мало знати про Марченко раніше

Одним із ключових питань під час засідання стала законність початку окремих епізодів кримінального провадження.

Захист звернув увагу суду на матеріали, пов’язані з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Адвокати стверджували, що правоохоронці могли отримати інформацію про можливу участь народної депутатки ще до того, як відповідні відомості були належним чином внесені до ЄРДР.

Йдеться, зокрема, про заяву громадянина, який, за словами захисту, прямо називав Марченко людиною, яка могла вирішити питання щодо його виїзду за кордон.

На думку захисту, якщо на цьому етапі слідство вже мало інформацію про можливу причетність народної депутатки, мала застосовуватися спеціальна процедура, передбачена статтею 482 Кримінального процесуального кодексу України. Адвокати наголошували, що у такому випадку відомості мав вносити Генеральний прокурор.

Прокурор із цим не погодився.

За його словами, на початковому етапі правоохоронці не мали достатніх даних, які б свідчили саме про причетність Марченко. Спочатку слідство розглядало версію, що Колеснік могла самостійно отримувати гроші, використовуючи ім’я народної депутатки.

За версією обвинувачення, лише згодом, після проведення негласних слідчих дій, з’явилися дані, які вказували на можливу участь Марченко. Саме після цього, як пояснив прокурор, Генеральний прокурор зареєстрував окремі кримінальні провадження, які пізніше об’єднали.

Захист, своєю чергою, наполягав, що документи слідства містять згадки про Марченко раніше, ніж це визнає сторона обвинувачення.

Чому захист оскаржує обшуки

Ще один великий блок аргументів стосувався обшуків, проведених 5 липня 2023 року.

Адвокати звертали увагу на те, що обшуки в окремих приміщеннях проводили без попередньої ухвали слідчого судді. Правоохоронці посилалися на положення статті 233 КПК, яка дозволяє проникнення до житла без такої ухвали у невідкладних випадках.

Захист вважає, що підстав для невідкладності не було.

Зокрема, адвокати звернули увагу на перелік речей, які слідчі планували відшукати. Серед них були гроші, документи, телефони, цифрові носії та інші матеріали, пов’язані з організацією виїзду чоловіка за кордон.

На думку захисту, сам широкий перелік предметів свідчить, що слідство заздалегідь знало, що саме хоче знайти. Тому, як стверджують адвокати, говорити про раптову необхідність невідкладного обшуку складно.

Окремо захист звернув увагу на вилучені телефони та відеореєстратор. Адвокати ставили питання, наскільки правомірним було вилучення цих пристроїв та подальше використання інформації з них, якщо власники не надавали доступу до даних.

Що сталося біля будинку Марченко

Найбільш емоційним епізодом засідання стало дослідження відео обшуку будинку Марченко у Великих Гаях.

Прокурор посилався на протокол обшуку та відеозапис. За його словами, правоохоронці прибули до будинку після того, як отримали підстави вважати, що існує ризик знищення або приховування майна.

У протоколі зазначено, що Марченко через домофон повідомили про прибуття працівників НАБУ. Поки детективи очікували, вони побачили її на території домоволодіння біля огорожі.

Під час візуального огляду території за межами паркану правоохоронці помітили гроші, зокрема купюри номіналом 100 доларів.

Під час засідання суд переглянув частину відео. На записі детективи підходять до Марченко, представляються працівниками НАБУ та пояснюють, що проводять обшук через невідкладну необхідність зберегти майно.

На відео також видно гроші на землі за межами огорожі.

Прокурор стверджував, що це підтверджує реальність ризику, на який слідчі посилалися під час проведення невідкладного обшуку. Він також зазначав, що в матеріалах справи є й інші докази, які, на думку обвинувачення, свідчать про те, що саме Марченко викинула гроші через паркан.

Зокрема, прокурор посилався на відеозапис із будинку, відео сусіда та показання самої Марченко під час допиту.

Водночас захист продовжував наполягати, що обставини проведення обшуку не свідчать про таку невідкладність, яка дозволяла б діяти без попередньої ухвали суду.

Адвокати також поставили прокурору питання, чому після виявлення грошей не були відібрані змиви з рук Марченко.

Прокурор відповів, що у справі є інші докази, які, на його думку, підтверджують обставини події.

У справі з’явилися нові документи

Під час засідання суд також задовольнив клопотання захисту про дослідження додаткових матеріалів.

Серед них — медична довідка Анастасії Колеснік від 28 серпня 2026 року, документи щодо її дітей, а також заяви про припинення повноважень директорки благодійного фонду.

Захист пояснив, що документи про вихід Колеснік із фонду пов’язані з призначеним їй вироком додатковим покаранням — забороною протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з оформленням дозволів на виїзд за кордон.

Також суд дослідив матеріали щодо обшуку офісу Українсько-Турецького благодійного фонду та доповідну записку прокурора від 9 червня 2023 року.

Саме останній документ став ще одним предметом суперечки між сторонами.

Захист звертав увагу на те, що у документі вже згадується народна депутатка Марченко та ймовірна участь групи посадовців в отриманні неправомірної вигоди. Адвокати вважають, що це свідчить: слідство вже на той момент мало інформацію про можливу причетність народної депутатки.

Прокурор пояснив, що згадка про Марченко з’явилася саме на тому етапі розслідування, коли правоохоронці отримали нові дані. За його словами, до цього таких відомостей не було достатньо для застосування спеціальної процедури щодо народної депутатки.

Колеснік відмовилася від одного із захисників

На початку засідання суд також розглянув питання участі адвоката Гордєєва у справі.

Захисник повідомив про конфлікт із графіком іншого судового засідання та заявив про припинення договірних відносин із Колеснік.

Сама Колеснік підтвердила, що відмовляється від його послуг. Після цього суд прийняв її відмову від адвоката.

Дослідження доказів завершили

Після розгляду всіх запланованих та додатково долучених матеріалів колегія суддів оголосила етап дослідження доказів завершеним.

Тепер сторони перейдуть до судових дебатів.

На них захист Марченко планує виступати близько години кожен із двох адвокатів, захист Колеснік — близько 30 хвилин. Прокурор заявив про необхідність приблизно 1–1,5 години.

Судові дебати у справі призначені на 20 жовтня 2026 року о 11:00. Для їх продовження визначили резервний час — 21 жовтня з 09:00 до 11:00.

Справа розглядається в Апеляційній палаті ВАКС. Нагадаємо, вироком від 19 березня суд першої інстанції призначив Марченко та Колеснік по два роки позбавлення волі.