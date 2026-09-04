У Заліщиках зникли 7- та 10-річний хлопчики

У Заліщиках на Тернопільщині поліцейські за годину розшукали двох малолітніх хлопчиків, які зникли з подвір’я. Діти вирішили самостійно поїхати в іншу частину міста та гуляли там у парку.

Повідомлення про зникнення 7-річного та 10-річного хлопчиків надійшло до поліції ввечері 3 вересня. Жителька Заліщик повідомила правоохоронцям, що її син разом із 10-річним сусідом гралися на подвір’ї, однак згодом дорослі виявили, що дітей немає.

Спочатку батьки намагалися самостійно знайти хлопчиків, проте пошуки результату не дали.

На розшук дітей за тривогою підняли весь особовий склад територіального підрозділу поліції. До пошуків також долучилися місцеві жителі. Правоохоронці поширили в соцмережах орієнтування з прикметами хлопчиків.

Вже приблизно за годину дітей знайшли в іншому кінці Заліщиків.

Як з’ясували поліцейські, хлопчики вирішили піти до магазину, після чого сіли в автобус і поїхали в іншу частину міста. Згодом вони гуляли у парку.

Діти були неушкоджені. За інформацією поліції, жодних протиправних дій щодо них не вчиняли.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з хлопчиками та їхніми батьками і нагадали про необхідність подбати про безпеку дітей.

У поліції закликають батьків відповідально ставитися до дозвілля дітей, стежити за ними та не залишати без нагляду на тривалий час.

Якщо дитина зникла, необхідно негайно телефонувати до поліції за номером 102.