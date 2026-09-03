На Донеччині загинув молодий захисник із Тернопільщини Петро Яворський

Сумна звістка надійшла до Золотопотіцької громади на Тернопільщині. На війні загинув військовослужбовець із села Костільники Петро Сергійович Яворський.

Як повідомила Уляна Дем’янчук, Петро Яворський народився 14 червня 1999 року. Він служив навідником відділення морської піхоти взводу морської піхоти роти морської піхоти батальйону морської піхоти.

Життя захисника обірвалося 11 червня 2025 року в районі населеного пункту Розлив Донецької області.

«Сумна звістка сколихнула нашу громаду», — йдеться у повідомленні.

Петру Яворському було 25 років.

У Золотопотіцькій громаді висловили щирі співчуття матері та всій родині загиблого захисника.

Вічна пам’ять Герою!