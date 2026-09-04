Почаївській лаврі дали ще 60 днів на те, щоб остаточно розірвати зв’язки з росією

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) у відповідь на клопотання Почаївської Свято-Успенської лаври продовжила на 60 днів термін виконання припису про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Про це кореспондентці Укрінформу заявив голова ДЕСС Віктор Єленський.

«Юристи релігійної організації «Почаївська Свято-Успенська лавра» звернулися до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті із клопотанням про продовження терміну виконання припису про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Така можливість передбачена Законом про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, у якому зазначено, що в разі обґрунтованого клопотання виконання припису може бути продовжено на 60 днів», – зазначив Єленський.

За його словами, у приписі, який ДЕСС винесла Почаївській лаврі за результатами дослідження щодо наявності ознак афілійованості, є дві основні вимоги.

«Перша – вийти зі складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з РПЦ. Друга вимога – наміснику Почаївської Свято-Успенської лаври митрополиту Володимиру Морозу, вийти зі складу Архієрейського собору Російської православної церкви. У клопотанні про продовження терміну виконання припису йдеться про те, що намісник Почаївської лаври не має права сам ухвалювати рішення про вихід зі складу митрополії. Для цього необхідне скликання духовного собору Почаївської лаври згідно із статутом релігійної організації, а це, відповідно, вимагає більше часу. У другому пункті обґрунтування продовження терміну виконання припису йдеться про те, що матеріали, які отримала релігійна організація як підтвердження того, що вона є частиною РПЦ, російською мовою, тому потрібно забезпечити їх переклад. Йдеться, зокрема, про скріншоти з офіційного сайту РПЦ, де вказано, що митрополит Володимир Мороз є членом Архієрейського собору РПЦ», – зазначив Єленський.

У відповідь на клопотання ДЕСС надала Почаївській лаврі додаткові 60 днів для того, щоб виконати припис.

«Через 60 днів ми чекаємо, що вони цей припис або виконають, або, якщо не виконають і духовний собор Почаївської лаври ухвалить інше рішення, тоді ця релігійна організація буде визнана афілійованою із забороненою в Україні РПЦ і невідкладно буде подано позов до суду про припинення цієї релігійної організації», – додав Єленський.

Водночас голова ДЕСС нагадав, що Київська митрополія УПЦ, яка є центром Української православної церкви, вже отримала припис від Служби, який складався з чотирьох пунктів.

«Перший – забезпечити рішення про вихід всіх парафій, єпархій, монастирів, навчальних закладів, місій, братств і сестринств зі складу РПЦ. Другий – забезпечити рішення про вихід предстоятеля УПЦ зі Священного синоду РПЦ. Третій – уневажнити для УПЦ статут РПЦ, який підпорядковує Українську православну церкву Московському патріархатові і за який, тобто за статут, голосували єпископи УПЦ на Архієрейському соборі РПЦ в Москві у 2017 році. І четвертий – засудити і не визнавати анексію РПЦ восьми єпархій Української православної церкви в Криму і на сході України», – зазначив Єленський.

За його словами, Київська митрополія відмовилася виконувати цей припис. Через це вона визнана афілійованою із забороненою в Україні РПЦ і, згідно з законом про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій, ДЕСС невідкладно подала позов про її припинення у серпні 2025 року. Судовий розгляд цієї справи триває. Наступне засідання відбудеться 10 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня ДЕСС оприлюднила висновок дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою – іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

27 липня Державна служба з етнополітики та свободи совісті направила монастирю Почаївської лаври припис про усунення зв’язків із забороненою в Україні РПЦ упродовж 30 днів.