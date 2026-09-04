Від депутата до військового: Івана Сороколіта відзначили за службу у 71-й бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ
Тернополянина, військовослужбовця 71-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Івана Сороколіта відзначили подякою з нагоди Дня Незалежності України.
У подяці зазначено, що військового нагороджено за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов’язків.
Документ підписав командир 71-ї окремої аеромобільної бригади полковник Олександр Ярмощук.
Сам Іван Сороколіт оприлюднив фотографію подяки на своїй сторінці у Facebook та відреагував на відзнаку з притаманною йому самоіронією:
«Трішки хвалять 😇
Служу Українському народові! 🫡»
Іван Сороколіт відомий у Тернополі як громадсько-політичний діяч та депутат Тернопільської міської ради. Нині він захищає Україну у складі Десантно-штурмових військ ЗС України.
71-ша окрема аеромобільна бригада входить до складу 8-го корпусу ДШВ ЗС України.