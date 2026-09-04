Від депутата до військового: Івана Сороколіта відзначили за службу у 71-й бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ

Тернополянина, військовослужбовця 71-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Івана Сороколіта відзначили подякою з нагоди Дня Незалежності України.

У подяці зазначено, що військового нагороджено за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов’язків.

Документ підписав командир 71-ї окремої аеромобільної бригади полковник Олександр Ярмощук.

Сам Іван Сороколіт оприлюднив фотографію подяки на своїй сторінці у Facebook та відреагував на відзнаку з притаманною йому самоіронією:

«Трішки хвалять 😇

Служу Українському народові! 🫡»

Іван Сороколіт відомий у Тернополі як громадсько-політичний діяч та депутат Тернопільської міської ради. Нині він захищає Україну у складі Десантно-штурмових військ ЗС України.

71-ша окрема аеромобільна бригада входить до складу 8-го корпусу ДШВ ЗС України.