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Новини Тернополя 

У Тернопільській обласній клінічній лікарні — нова медична директорка

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Софія Маслій — лікарка-кардіологиня вищої категорії, кандидатка медичних наук. Її представили колективу директорка Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко та генеральний директор лікарні Василь Бліхар.

Як зазначають у лікарні, нова медична директорка має значний професійний досвід і високу кваліфікацію. Очікується, що її досвід сприятиме подальшому розвитку закладу, вдосконаленню медичної допомоги та впровадженню сучасних підходів у його роботі.

Попередня медична директорка Ірина Герасимець продовжить роботу в команді лікарні на посаді заступниці медичного директора з експертизи з тимчасової непрацездатності.

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