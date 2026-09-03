Під час ремонту мосту в Теребовлі знайшли людські останки: роботи на ділянці призупинили

У Теребовлі під час земляних робіт на об’єкті капітального ремонту мосту виявили людські останки. Через знахідку роботи на частині ділянки тимчасово призупинили.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, останки виявили під час ремонту мосту та підходів до нього на міжнародній автомобільній дорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, на ділянці км 354+689 – км 355+566.

Роботи зупинили лише на тій частині об’єкта, де було виявлено останки. На інших ділянках ремонт продовжують, наскільки це дозволяють обставини, із дотриманням необхідних вимог.

Про знахідку повідомили правоохоронців та відповідні установи у сфері охорони культурної спадщини. Подальші дії визначатимуть після проведення необхідних досліджень та отримання висновків компетентних органів і фахівців.

У Службі відновлення зазначають, що після завершення передбачених законодавством процедур ремонт на тимчасово закритій ділянці відновлять.

Капітальний ремонт мосту та підходів до нього проводять у межах міжнародного проєкту за програмою транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща — Україна 2021–2027.

Про відновлення робіт на цій частині дороги обіцяють повідомити додатково.

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