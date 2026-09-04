Чорткову — 504 роки: 22 загиблим захисникам посмертно присвоїли звання почесних громадян міста

Сьогодні, 4 вересня, наше місто відзначає 504 роки із дня надання Магдебурзького права. Традиційно, на Площі Героїв Євромайдану розпочалися урочистості із хвилин мовчання та спільної молитви.

За мир та єдність України молилися Високопреосвященніший Нестор – митрополит Тернопільсько-Кременецький Православної Церкви України, Високопреосвященніший Теодор – митрополит Тернопільсько-Зборівський Української Греко-католицької церкви, Високопреосвященніший Павло – архієпископ Тернопільсько-Теребовлянський Православної Церкви України, Високопреосвященніший Тихон – архієпископ Тернопільсько-Бучацький Православної Церкви України, Преосвященніший Димитрій – єпископ Бучацький української греко-католицької церкви, та всечесні отці різних конфесій, представники влади міста, району, області, силових структур, а також народний депутат України, громадськість, ветерани війни, рідні загиблих, делегації міст-партнерів, студенти та учні навчальних закладів.

Відповідно до рішення сесії Чортківської міської ради звання «Почесний громадянин міста Чорткова» ПОСМЕРТНО присвоїли:

МЕЛЬНИКУ Миколі;

ЛЕНЧИШИНУ Сергію;

ХОЛОДНЮКУ Михайлові;

БРИКУ Леонідові;

ЗАЯЦЮ Петрові;

БОНДАРЕНКУ Андрієві;

СОРОЦІ Андрію;

ВЕРБОВЕЦЬКОМУ Ігорю;

САПИЩАКУ Андрію;

СТЕПАНЕНКУ Андрію;

ЛОЗОВСЬКОМУ Владиславу;

КУРОПАТВІ Максиму;

СТАСИШИНУ Андріанові;

ЯЦКОВУ Андрію;

ЛЕБЕДЕВУ Віталію;

МАРЧАКУ Анатолію;

ЄМЕЛЬЯНОВУ Сергієві;

ГЛАДІЮ Ігореві;

РИЛЬЄВУ Віталію;

СКЛЯРЧУКУ Романові;

МАДЯРІ Ярославу.

Нагороди міський голова Володимир Шматько вручив рідним загиблих.

Окрім того, звання «Почесний громадянин міста Чорткова» вручили полковнику, командиру військової частини Миколі САНДУЛУ.

За мужність, що стала щитом України, незламність духу та відданість військовому обов’язку, проявлені у захисті рідної землі та Українського народу, відзнаку Чортківського міського голови «За честь і відвагу» Володимир Шматько вручив: Вадиму ГОРДІЄНКУ, Тарасові МАЗУРКУ, Миколі ВАЙДІ, Іванові БОНДАРЄВУ.

Високопреосвященніший Теодор вручив Подячні грамоти: Андрію КРИМСЬКОМУ – майору Чортківського районного управління ДСНС України; Аліні МАЛИГІНІЙ – сержанту; Володимиру ЗАВІНСЬКОМУ – капітану Чортківського районного управління поліції.

З благословення Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, за жертовне служіння заради збереження свободи та незалежності України медаллю «Хрест Свободи» нагородили: Павла ЦАПИКА; Романа ШУТОГО; Віктора АНДРЮШИНА; Володимира САВЧУКА; Руслана САГАША; Нестора МЕСНЯНКІНА.

Медаллю «За жертовність та любов до України» (посмертно) нагородили ХОЛОДНЮКА Михайла.

Преосвященніший владика Дмитрій вручив Подячні грамоти: Артурові ВІННІЦЬКОМУ, Андрієві ТИМОФІЮ, Олександрові СМІРНОВУ.

За особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та з нагоди 504-ї річниці заснування міста Чорткова медаллю «За службу нагородили: Романа ПАДАЛКА та Михайла МЕДВЕДИКА.

Грамотою Тернопільської обласної військової адміністрації нагородили: Володимира ДІДЕНКА; Петра ГЕВКА та ПЛІЩУКА Руслана.

Голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський вручив відзнаку Міністерства оборони України «Ветеран служби» Миколі ГРИШКОВУ.