На Тернопільщині 24 жінки опанували «чоловічі» професії за кошти держави: після навчання гарантують роботу

У Тернопільській області 24 жінки вже скористалися державною програмою професійного навчання та здобули нові спеціальності, які традиційно вважалися переважно «чоловічими». Про це повідомляє Тернопільський обласний центр зайнятості.

Програма дає можливість жінкам безоплатно для себе пройти професійне навчання за однією із 31 затребуваної на ринку праці професії.

Серед них — водії автомобіля, навантажувача, трамвая та тролейбуса, електрогазозварники, електромонтери, токарі, трактористи, слюсарі-ремонтники, столярі, теслярі, оператори верстатів із програмним керуванням, машиністи крана та ескалатора, оператори котельні та інші спеціальності.

У центрі зайнятості зазначають, що професійні навички та готовність опановувати нові спеціальності розширюють можливості для працевлаштування в умовах сучасного ринку праці.

Навчання коштує понад 33 тисячі гривень

Вартість навчання в межах експериментальної державної програми наразі становить 33 280 гривень. Якщо обрана програма коштує дорожче, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця.

Навчання може тривати до 10 місяців — залежно від обраної професії.

Одна з головних умов програми — після завершення навчання жінка гарантовано працевлаштовується у роботодавця, на замовлення якого проходила професійну підготовку.

У Тернопільському обласному центрі зайнятості закликають жінок, які хочуть здобути нову професію, дізнаватися про актуальні можливості програми.

Отримати інформацію про перелік професій та умови участі можна у підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості або за телефоном гарячої лінії 063 576 57 56.