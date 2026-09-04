60 безкоштовних поїздок на місяць: у Тернополі пропонують змінити правила проїзду пенсіонерів

У Тернополі пропонують запровадити ліміт на безкоштовний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті. Відповідну електронну петицію на сайті Тернопільської міської ради 25 серпня зареєстрував Дмитрій Радчук.

Автор пропонує встановити для пенсіонерів певну кількість безоплатних поїздок на місяць за прикладом Львова. За його пропозицією, після використання встановленого ліміту проїзд оплачувався б на загальних підставах.

Станом на 3 вересня петиція має 12 із необхідних 500 підписів. До завершення збору підписів залишалося 20 днів.

У тексті петиції автор пропонує запровадити для пенсіонерів 60 безоплатних поїздок на місяць за умови користування персоналізованою транспортною карткою.