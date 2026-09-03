росія вночі атакувала Тернопільщину реактивними БПЛА: ППО знищила дві повітряні цілі

У ніч на 3 вересня Тернопільщина пережила дві повітряні тривоги, пов’язані з атакою російських військ.

Про це повідомив очільник Тернопільської області Тарас Пастух.

Під час першої тривоги надійшло повідомлення про пожежу трав’яного покриву. Наразі з’ясовують її походження. За попередньою інформацією, внаслідок цієї події постраждалих немає.

Згодом в області оголосили другу повітряну тривогу. росіяни знову атакували Тернопільщину реактивними безпілотниками.

Сили протиповітряної оборони знищили обидві повітряні цілі.

«Ударів по області та місту вдалося уникнути завдяки вправній роботі ППО. Дякуємо нашим захисникам неба!» — зазначив очільник області.

Даних про потерпілих та руйнування немає.