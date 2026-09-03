Серце билося з критичним порушенням: на Тернопільщині медики провели кардіоверсію пацієнту

У Тернополі бригада екстреної медичної допомоги провела синхронізовану електричну кардіоверсію пацієнту з критичним порушенням серцевого ритму. Після процедури стан людини вдалося стабілізувати, після чого її госпіталізували до профільного медичного закладу.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської обласної ради, виклик надійшов до бригади №2. Пацієнт скаржився на виражену загальну слабкість та перебої в роботі серця.

Під час огляду та аналізу електрокардіограми медики виявили критичне порушення серцевого ритму.

До складу бригади входили парамедики Андрій Яськів і Світлана Даниленко та екстрений медичний технік Роман Кудрик.

Медики діяли відповідно до клінічного алгоритму. Спочатку провели первинну оцінку стану пацієнта за алгоритмом ABCDE, забезпечили безперервний кардіореспіраторний моніторинг та за показаннями провели оксигенотерапію.

Також пацієнту забезпечили венозний доступ та провели аналгоседацію відповідно до клінічної ситуації.

Наступним етапом стала синхронізована електрична кардіоверсія — процедура, під час якої за допомогою електричного імпульсу намагаються відновити нормальний серцевий ритм.

Після кардіоверсії та стабілізації стану пацієнта бригада здійснила екстрену госпіталізацію до профільного лікувального закладу для подальшого обстеження та лікування.

У Центрі екстреної медичної допомоги наголошують, що при критичних порушеннях серцевого ритму швидкість оцінки стану, правильна інтерпретація ЕКГ та злагоджені дії медиків можуть мати вирішальне значення.

Конкретний діагноз пацієнта та його подальший стан у повідомленні Центру не уточнюють.