П’яний 22-річний мотоцикліст спричинив ДТП у Тернополі: його пасажирка отримала тяжкі травми

У Тернополі судитимуть 22-річного водія мотоцикла, який, за даними слідства, керував транспортом у стані алкогольного сп’яніння, перевищив швидкість та спричинив ДТП. Унаслідок падіння мотоцикла 20-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження — ч. 2 ст. 286-1 КК України.

За даними слідства, аварія сталася 14 квітня 2026 року на вулиці Бережанській у Тернополі. 22-річний водій мотоцикла KOVI 250 ST START їхав разом із 20-річною пасажиркою.

Як зазначають у прокуратурі, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, не стежив належним чином за дорожньою обстановкою, не врахував умови руху та технічні особливості транспортного засобу. Крім того, він перевищив дозволену швидкість.

У результаті мотоцикліст не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб упав. Пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області.

У разі доведення вини чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.