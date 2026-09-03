Нічна атака на Хмельниччину: поранений водій, горіли вантажівка та підприємства
Російські війська цієї ночі двічі атакували Хмельницьку область безпілотниками. Внаслідок падіння уламків поранений водій вантажівки.
Про це повідомили у ДСНС України.
У Хмельницькому уламки ворожого дрона впали на території одного з підприємств. Там спалахнула пожежа у вантажному автомобілі, а також було пошкоджено складське приміщення.
Постраждав водій вантажівки. Чоловік отримав уламкові поранення, його госпіталізували.
Під час повторної атаки російських безпілотників займання виникло на території ще одного підприємства в області.
У ДСНС зазначили, що росія двічі завдавала ударів по Хмельниччині протягом ночі.