Нічна атака на Хмельниччину: поранений водій, горіли вантажівка та підприємства

Російські війська цієї ночі двічі атакували Хмельницьку область безпілотниками. Внаслідок падіння уламків поранений водій вантажівки.

Про це повідомили у ДСНС України.

У Хмельницькому уламки ворожого дрона впали на території одного з підприємств. Там спалахнула пожежа у вантажному автомобілі, а також було пошкоджено складське приміщення.

Постраждав водій вантажівки. Чоловік отримав уламкові поранення, його госпіталізували.

Під час повторної атаки російських безпілотників займання виникло на території ще одного підприємства в області.

У ДСНС зазначили, що росія двічі завдавала ударів по Хмельниччині протягом ночі.