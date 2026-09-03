На Тернопільщині середня зарплата у липні склала майже 25 тисяч гривень: де платять найбільше і скільки боргують працівникам

У липні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Тернопільщині становила 24 786 гривень. Це на 3,1% менше, ніж у червні.

Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Тернопільській області.

Йдеться про працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів, де працює 10 і більше найманих працівників.

Середня зарплата на Тернопільщині у липні становила 76,9% від середньої по Україні, яка дорівнювала 32 243 гривням.

Де на Тернопільщині платять найбільше

Найвищий рівень заробітної плати в області зафіксували у сфері фінансової та страхової діяльності — у середньому 45 473 гривні.

Це у 1,8 раза більше за середню зарплату по області та у 5,3 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати, яка становить 8647 гривень.

Найнижчі нарахування зафіксували у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Там середня зарплата становила 11 373 гривні — лише 45,9% від середнього показника по області.

Таким чином, різниця між середніми нарахуваннями у найбільш та найменш оплачуваній сферах становить понад 34 тисячі гривень.

Підприємства області заборгували працівникам 22 мільйони

Водночас на 1 серпня 2026 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах Тернопільської області становила 22,0 млн гривень.

Найбільше боргів накопичилося у сфері будівництва — 15,8 млн гривень.

Це становить 71,6% від усієї суми заборгованості із зарплати в області.

За даними статистики, саме на будівельну галузь припадає майже три чверті всього боргу із виплати заробітної плати на Тернопільщині.