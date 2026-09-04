Без пандуса, ліфта і належного туалету: у Тернополі перевірили доступність будівлі поліції

Будівля Тернопільського районного управління поліції не відповідає вимогам щодо доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Це встановили під час планового моніторингового візиту фахівці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Перевірку провели за дорученням Омбудсмана. Фахівці оцінювали, наскільки будівля та прилегла до неї територія відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Під час моніторингу виявили низку недоліків.

Зокрема, біля будівлі немає належно облаштованих пішохідних шляхів та місць для паркування автомобілів людей з інвалідністю.

Вхід до управління не обладнаний пандусом або підйомною платформою. Також на сходах немає контрастного маркування, а біля входу — тактильної таблички.

Проблеми виявили і всередині двоповерхової будівлі. Тут відсутній ліфт, немає тактильних табличок із номерами кабінетів та тактильних смуг на шляхах руху.

Не відповідає нормативним вимогам і санітарно-гігієнічне приміщення — зокрема, йдеться про ширину кабіни та відсутність необхідних поручнів.

За результатами візиту керівництву управління надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Серед них — облаштування пандуса, встановлення тактильних табличок і контрастного маркування, забезпечення доступу на другий поверх за допомогою ліфта або іншого підйомного механізму, а також приведення санітарного приміщення у відповідність до вимог ДБН.

Підготовлений моніторинговий звіт направлять до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, яке є балансоутримувачем будівлі, для вжиття відповідних заходів.