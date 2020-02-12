Новий контейнерний майданчик із біотуалетом облаштовали у центрі Теребовлі

Завдяки сприятливій погоді цьогорічної зими Теребовлянській міській раді вдалося втілити ще один невеликий інфраструктурний проект з облаштування центру Теребовлянської громади.

По вулиці С. Наливайка за адмінбудівлею у Теребовлі облаштовано брукований майданчик для сміттєвих контейнерів. Поряд встановлено біотуалет, яким можуть користуватися жителі та гості міста. Його розміщенням та обслуговуванням займається КП “Теребовля”.