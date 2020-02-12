За добування березового соку на Тернопільщині – до 1700 грн штрафу

З приходом перших весняних днів розпочнеться сезон збору березового соку. Його масове і неконтрольоване видобування травмує і нищить березу. На жаль, із такою проблемою зіткнулись комунальники міста, проводячи благоустрій у парку «Моклеків».

Люди роками несанкціоновано та неправильно видобували сік, що призвело до засихання беріз. «Верхівки беріз у парку вже сухі. Щоб уникнути таких наслідків, після збору соку необхідно ретельно замастити отвір воском, глиною, чи навіть закрити пробкою. Більш того, сік збирати можна лише у спеціально відведених місцях та із дозволом», – розповів начальник КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» Володимир Снігур.