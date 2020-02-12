Залишене у «Вікні життя» в Тернополі немовля назвали Оксанкою

4 лютого близько 23 години у «Вікні життя», яке розташоване у пологовому будинку другої тернопільської міської лікарні, було залишено новонароджене немовля. За 2020 рік цей випадок перший, а від початку його функціонування – шоста залишена дитина. Медичний персонал одразу повідомив про це поліцію.

Залишена дитина – дівчинка вагою 3 кілограми 400 грамів та зростом 52 сантиметри. Крихітка цілком здорова, кажуть медики. Коли дівчинку знайшли, одразу покликали чергового неонатолога. При першому огляді залишок від пуповини був ще свіжим, а це говорить про те, що дитині лише один день. Новонароджена почувається добре, має гарний апетит та міцний сон.

– Після огляду неонатолога дівчинка була доставлена у відділення новонароджених, зігріта та нагодована. Знаходиться поки що тут. У малечі взято всі аналізи, медичний персонал спостерігає за її самопочуттям та потребами. Після отримання всіх аналізів дівчинка буде переведена в обласну дитячу лікарню у відділення патології новонароджених. Паралельно проводиться процедура юридичної реєстрації. За зовнішніми ознаками дитина є зрілою, доношеною та здоровою. У разі зміни рішення, мама, яка покинула немовля, може прийти і забрати його. Це відбувається анонімно, згідно з виписаними правилами, – розповіла медичний директор з дитинства та пологової допомоги лікарні Ольга Сидорчук.

Для підкинутого немовляти уже виділено новий «Бейбі-бокс», у ньому є всі необхідні речі для маляти (памперси, засоби гігієни, рушнички, ковдри та багато іншого). Також знайшлися небайдужі люди, які принесли для дівчинки все, що може знадобитися. На даний час малятко не потребує нічого.

Дівчинка була покладена у «Вікно життя» вночі, камер спостереження на тій території немає. Встановлювати та розшукувати матір не будуть. Лікарі кажуть, що дане віконечко було створено для того, аби цілком анонімно жінка могла відмовитися від дитини. Такий вчинок кращий, ніж покинути дитину напризволяще. Маленька принцеса чорноволоса, зовнішність дуже цікава, на перший погляд, може, навіть і не чисто українська, однак головне, щоби вона була здоровою. Медичні працівники нарекли маля Оксаною, адже підкинута вона була напередодні дня ангела Оксани.

За фактом виявлення новонародженої дитини поліцейські ювенальної превенції та представники служби у справах дітей Тернопільської міськради склали акт.

Соломія Вершигора