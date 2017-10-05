Очільник Тернопільщини здійснив мрію маленького хлопчика (фото)

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна здійснив маленьку мрію хлопчика із міста Борщів, який хворіє важкою недугою – лейкемією. 10-річний Славко Дунець мріяв посидіти у кріслі очільника області та побувати у його кабінеті. Сьогодні, 29 вересня, його бажання здійснилося.

Ярослав розповів голові ОДА, що в майбутньому хоче стати музикантом, адже ця професія йому дуже подобається. Але поки що його найбільше бажання – це бути здоровим, а тому він та його сім’я роблять усе можливе, щоб це сталося якомога швидше. Незважаючи на свій юний вік, у Ярослава дуже серйозні погляди на життя. Він – сильний, відважний, розумний та відповідальний. Це також зауважив Степан Барна, який наголосив, що у Ярослава попереду велике майбутнє і він йому у цьому обов’язково допоможе.

Сьогодні ж очільник Тернопільщини, крім позитивних емоцій, подарував хлопчикові наплічник, необхідне для школи канцелярське приладдя та солодощі.