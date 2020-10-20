«Сила людей» в міській раді обіцяє боротися за право тернополян на індивідуальне опалення
Проекти перших рішень команди «Сила Людей» в новообраній Тернопільській міській раді.
РІШЕННЯ №
Про перехід міста Тернополя на індивідуальне опалення
На вимогу тернополян та з метою справедливого підходу до надання послуги опалення в місті Тернополі, міська рада ВИРІШИЛА:
Доручити управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, спільно з управліннями фінансів і соціальної політики, до 1 березня 2021 року підготувати та винести на затвердження сесії Тернопільської міської ради програму з ПОВНОГО ПЕРЕХОДУ опалення житлових будинків Тернополя з централізованого НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ.