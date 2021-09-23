Оголошено онлайн-аукціон з приватизації будівель площею 161,5 м² у Тернопільській області
7 жовтня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації нежитлових будівель загальною площею 161,5 м² за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 3.
Переможець прозорого аукціону отримає у власність адмінбудинок площею 117,9 м² та сарай площею 43,6 м².
Об’єкт приватизації знаходиться у місті Заліщики, Тернопільської області – неподалік розташовані комерційні установи та футбольний стадіон. Відстань до Тернополя складає 125 км.
Стартова ціна об’єкта приватизації становить 176 370 грн.
Заявки для участі в онлайн-аукціоні приймаються до 6 жовтня включно.
Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3zrI1r3.