Оголошено онлайн-аукціон з приватизації будівель площею 161,5 м² у Тернопільській області

7 жовтня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації нежитлових будівель загальною площею 161,5 м² за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 3.

Переможець прозорого аукціону отримає у власність адмінбудинок площею 117,9 м² та сарай площею 43,6 м².

Об’єкт приватизації знаходиться у місті Заліщики, Тернопільської області – неподалік розташовані комерційні установи та футбольний стадіон. Відстань до Тернополя складає 125 км.

Стартова ціна об’єкта приватизації становить 176 370 грн.

Заявки для участі в онлайн-аукціоні приймаються до 6 жовтня включно.

Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3zrI1r3.