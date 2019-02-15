ОСББ у Чорткові отримують фінансову підтримку з міського бюджету

У Чортківській міській раді відбулось чергове засідання постійно діючої комісії щодо виділення коштів з міського бюджету на енергоефективні заходи для ОСББ, котре провів заступник міського голови Роман Тимофій.

Ще чотири ОСББ виявили бажання скористатись Програмою підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Чорткова на 2018-2020 рр.

Відповідно до програми, члени комісії затвердили співфінансування 70% із бюджету міста на проведення ремонту покрівлі двом ОСББ: вул. Ст. Бандери, 48 та вул. Січинського, 3.

Іншим двом новоутвореним ОСББ вирішили надати одноразову фінансову допомогу. Зокрема, об’єднанню співвласників багатоквартирних будинків, що по вул. Січинського, 2 – виділити 90 тис. грн, а по вул. Незалежності, 76 – 50 тис. грн.

Нагадаємо, що згідно з вищезгаданою Програмою, кожному новоутвореному ОСББ надається одноразова фінансова допомога. Розмір фінансової допомоги встановлює комісія, однак вона не повинна перевищувати 100 тис. грн.

Окрім одноразової допомоги, з міського бюджету можна отримати співфінансування 50 % від загальної суми вартості робіт згідно з кошторисом (проектом) на проведення енергозберігаючих заходів (заміну вікон та дверей та утеплення фасаду будинку) та 70% – на проведення ремонту покрівлі.

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