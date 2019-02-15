Як магістри тернопільського вишу відзначали випускний (Фото)

Яскраві мантії, дзвінкий сміх, щасливі обличчя, п’янкий запах квітів у залі – факультет обліку та аудиту відкрив двері у доросле життя юним випускникам-магістрам. Кожен з них став невід’ємною частиною університетської родини. Їх молодечі студентські роки точно закарбуються не лише у власній пам’яті, а й у серцях професорсько-викладацького колективу та життєписі навчального закладу.

Церемонію вручення дипломів розпочав ректор ТНЕУ, професор Крисоватий Андрій Ігорович: «Дорогі випускники! Сьогодні усі ми радіємо, що саме в нашому закладі вищої освіти ви формувалися як особистості та професіонали своєї справи. Цінуйте те, чому навчили вас викладачі-наставники. Все отримане, однозначно, додасть вам впевненості у майбутніх кроках. Завжди перебувайте в русі, не зупиняйтеся пізнавати нове, будьте сміливими, не бійтеся брати на себе відповідальність і тоді успіх стане Вашим постійним супутником у житті!».

Від імені всього факультету магістрів привітала декан Панасюк Валентина Миколаївна: «Любі студенти! Приємно бачити сьогодні вас такими красивими, молодими, амбітними. Я пишаюся вами! Ви зростали на наших очах, вчилися відстоювати свою думку, примножували навики, щоб закласти фундамент для подальшої побудови свого майбуття. Ніколи не бійтеся труднощів та перешкод. Завжди пам’ятайте, що у складну хвилину ви можете покладатися на нашу підтримку!».

Після теплих побажань відбулося омріяне вручення дипломів. Загалом на факультеті обліку та аудиту вручили 83 дипломи ОКР «Магістр», 14 з яких дипломи з відзнакою.

Свято стало, направду, визначним, бо саме сьогодні зустрілися дві родини – сім’я, рідні, близькі, друзі та родина університетська – адміністрація, мудрі наставники, викладачі. Зал був переповнений щасливим гомоном. Магістрів вітали найдорожчі.

«Неможливо не звернутися у такий день і до батьків наших магістрів. Висловлюємо вам щиру подяку за виховання активних і цілеспрямованих студентів, які старалися використати час навчання на максимум. Саме мови – покоління інтелектуальної еліти держави, справжніх патріотів, які будуватимуть наше з вами майбутнє», – звернувся до батьків ректор університету.