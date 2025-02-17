Освітній процес під загрозою: у школах Тернопільщини зростає кількість хворих

Директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Зіновіївна Хома повідомила про ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ у закладах освіти області.

З 17 лютого шість шкіл переходять на дистанційну форму навчання через високий рівень захворюваності. Це заклади в таких територіальних громадах:

• Заліщицька ТГ

• Бережанська ТГ

• Почаївська ТГ

• Золотниківська ТГ

• Великоберезовицька ТГ

• Лановецька ТГ

Окрім цього, у десяти громадах області на дистанційне навчання переведено 39 класів. Серед них:

• Козлівська ТГ

• Козівська ТГ

• Товстенська ТГ

• Великобірківська ТГ

• Тернопільська ТГ

• Залозецька ТГ

Також по одному класу закрили на дистанційне навчання у двох обласних закладах – Теребовлянському НРЦ та Теребовлянському академічному ліцеї.

Освітяни продовжують моніторинг ситуації та рекомендують дотримуватися профілактичних заходів для зменшення рівня захворюваності.