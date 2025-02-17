Освітній процес під загрозою: у школах Тернопільщини зростає кількість хворих
Директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Зіновіївна Хома повідомила про ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ у закладах освіти області.
З 17 лютого шість шкіл переходять на дистанційну форму навчання через високий рівень захворюваності. Це заклади в таких територіальних громадах:
• Заліщицька ТГ
• Бережанська ТГ
• Почаївська ТГ
• Золотниківська ТГ
• Великоберезовицька ТГ
• Лановецька ТГ
Окрім цього, у десяти громадах області на дистанційне навчання переведено 39 класів. Серед них:
• Козлівська ТГ
• Козівська ТГ
• Товстенська ТГ
• Великобірківська ТГ
• Тернопільська ТГ
• Залозецька ТГ
Також по одному класу закрили на дистанційне навчання у двох обласних закладах – Теребовлянському НРЦ та Теребовлянському академічному ліцеї.
Освітяни продовжують моніторинг ситуації та рекомендують дотримуватися профілактичних заходів для зменшення рівня захворюваності.