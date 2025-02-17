20:28 | 17.02.2025
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Освітній процес під загрозою: у школах Тернопільщини зростає кількість хворих

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Директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Зіновіївна Хома повідомила про ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ у закладах освіти області.

З 17 лютого шість шкіл переходять на дистанційну форму навчання через високий рівень захворюваності. Це заклади в таких територіальних громадах:

 • Заліщицька ТГ

 • Бережанська ТГ

 • Почаївська ТГ

 • Золотниківська ТГ

 • Великоберезовицька ТГ

 • Лановецька ТГ

Окрім цього, у десяти громадах області на дистанційне навчання переведено 39 класів. Серед них:

 • Козлівська ТГ

 • Козівська ТГ

 • Товстенська ТГ

 • Великобірківська ТГ

 • Тернопільська ТГ

 • Залозецька ТГ

Також по одному класу закрили на дистанційне навчання у двох обласних закладах – Теребовлянському НРЦ та Теребовлянському академічному ліцеї.

Освітяни продовжують моніторинг ситуації та рекомендують дотримуватися профілактичних заходів для зменшення рівня захворюваності.

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