Отримав 230 тис грн за переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон – підозрюють підприємця-перевізника на Тернопільщині

За процесуального керівництва Бучацької окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю, який організував канал незаконного перетину державного кордону України військовозобов’язаних громадян (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підприємець, маючи ліцензію на міжнародні вантажні і пасажирські перевезення й доступ до системи «Шлях», здійснював незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Його затримали неподалік пункту пропуску «Шегині» із 230 тис грн, які він одержав за надані послуги щодо незаконного перевезення військовозобов’язаних чоловіків. Правоохоронці вилучили два належні йому транспортні засоби, якими перевозили «ухилянтів».

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 536 тис грн.

При проведенні 6 обшуків вилучено іноземної та національної валюти на суму 600 тис грн, документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку. Встановлюється причетність підозрюваного до інших фактів переправлення осіб через державний кордон України.

Триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі поліції, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в Тернопільській області.