Обзор дополнительных сервисов в такси для клиентов

Такси – просто и комфортно, а также возможность быстро добраться из пункта А в пункт Б. На фоне высокой конкуренции большинство компаний начали предоставлять и дополнительные услуги, кроме обычных пассажирских перевозок. Для того чтобы вызвать такси в Запорожье, предлагается несколько удобных способов.

Это звонок оператору, заполнение онлайн формы на сайте транспортной компании (он есть у каждой надежной организации), приложение на смартфоне. Все большей популярностью пользуется последний вариант, так как это легко и выгодно с точки зрения клиентской бонусной программы.

Какие дополнительные услуги есть в службе такси?

Многие службы расширяют свой перечень услуг и предлагают полезные сервисы, с которыми следует ознакомиться подробнее. Это может быть:

доставка курьером небольших посылок, цветов и др.;

«драйвер»;

перевозка детей без сопровождения взрослых;

«зоотакси»;

бизнес-такси;

женщина-водитель;

авто без шашек («инкогнито»).

Перейдя на сайт https://taxi838.ua/ru/kharkov/, можно оформить заказ и выбрать автомобиль разной категории в зависимости от цели поездки. Это может быть машина эконом-класса, например, для поездок на работу, или премиум-класс для встречи деловых партнеров.

Стабильным спросом пользуется курьерская доставка. Ответственный курьер службы такси в назначенное время и место привезет заказ, это могут быть продукты, букет цветов, негабаритные посылки, документы и т.д.

«Драйвер» – популярный сервис среди автовладельцев. В жизни у каждого человека были ситуации, когда по закону или медицинским показаниям нельзя вести машину. Это связано со здоровьем (плохое самочувствие), прием лекарств, употребление алкогольных напитков и пр.

В этом случае на помощь приедет «трезвый водитель» такси и отвезет на собственном автомобиле клиенту куда он попросит. Это удобно, безопасно и экономически выгодно, так как на следующий день не нужно возвращаться чтобы забрать свою машину.

Для занятых родителей предлагается удобная услуга – перевозка детей в возрасте от 8 лет без сопровождения взрослых. При этом гарантируется безопасность и ответственность водителя, который отвезет ребенка в указанное место (школа, спортивная секция, дополнительный развивающий кружок и др.).

Зоотакси – это такси по перевозке домашних питомцев к грумеру или ветеринару. Причем за рулем специально обученный водитель, который умеет обращаться с животными. Для некоторых клиентов важно, чтобы другие люди не видели, что они приехали на машине из службы такси.

Это может быть связано с социальным статусом или личными предпочтениями. Для этого в транспортной компании есть в автопарке автомобили без шашек такси, их называют «инкогнито».

Компании, которые заботятся о своих сотрудниках, часто заключают с перевозчиком договора. В них предусмотрено количество бесплатных поездок для них, время доставки на работу и другие права/обязанности сторон. При этом каждый потенциальный клиент такси должен внимательно отнестись к выбору компании, так как от этого зависит его личная безопасность и комфорт.